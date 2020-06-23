الإنتقالي يتهم الإصلاح بخرق وقف إطلاق النار في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة من قبل التحالف العربي، تعرضت قوات المجلس لعدة هجمات من قبل القوات والمليشيات الموالية لجماعة الإخوان تحت مظلة الشرعية، في انتهاك صارخ وكامل الاركان لإعلان التحالف وقف إطلاق النار .



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وأشار في تغريدات له بتويتر، إلى أن الترحيب الصوري لما يسمى بالحكومة، يتزامن هذا الخرق المستهجن، مع بيان مجلس وزراء الحكومة المنتهية شرعيتها والذي يعبر عن تصعيد غير مسؤول، كما تتزامن هذه التحركات المستنكرة التي لم تقيم أي اعتبار لوساطة المملكة العربية السعودية الشقيقة والالتزامات المعلنة، تتزامن مع هجمات إرهابية تعرضت لها اراضي المملكة من قبل ميليشيات الحوثي في صورة من صور الاستهداف الجماعي الذي تتعرض له المملكة قبل هذه الأطراف .

وأكد نزار أن كل هذه الانتهاكات والاجراءات التي تقوض فرص السلام، لن تثني المجلس عن الإلتزام بموقفه الداعم لجهود الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة، وانما تعبر عن الموقف المأزوم للطرف الآخر، وتناقض ولاءاته الإقليمية والدولية وتعددها .

كما أكد على حق القوات الجنوبية المشروع في الدفاع عن أنفسنا ازاء هذه التهديدات والانتهاكات الخطيرة، ونحيي استبسال وثبات قواتنا الجنوبية البطلة في كافة جبهات القتال