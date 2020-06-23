شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط التي و ضعتها السعودية للمتقدمين لأداء حج هذا العام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية شروطها لمن سيؤدون الحج لهذا الموسم، بعد إعلان وزارة الحج والعمرة مساء الاثنين إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من. داخل المملكة
واشترطت وزارة الصحة على المتقدمين للحج، أن تقل أعمارهم عن 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة.
وقال زير الصحة السعودي توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الحج السعودي محمد صالح إن المتقدمين لأداء الحج سيخضعون للفحص المسبق، وكذلك للعزل المنزلي بعد انتهاء موسم الحج حرصاً على السلامة.
وشدد الربيعة على وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام"، مؤكدا أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.
وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج"، مشيرا إلى تطوير "بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج".
من جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام"، وأكد أن فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".
ونفى الوزير صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا، و أشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وقدر أن أعدادهم قد لا تتجاوز عشرة آلاف.
وحول معايير اختيار الحجاج، رد وزير الحج والعمرة السعودي: "سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم".
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