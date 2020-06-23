شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية .. لن يُسمح للمقيمين بالعودة إلى المملكة إلا بهذه الحالة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لن يُسمح للمقيمين خارج المملكة الحاملين لتأشيرات “خروج وعودة” بالرجوع إلى المملكة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وأضافت جوازات في ردها على استفسارات متابعي حسابها على موقع “تويتر” أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن آلية لتمديد تأشيرة “خروج وعودة” في حال كان المستفيد خارج المملكة، وذلك بعد انتهاء الجائحة.

وأشارت إلى أن القنوات الرسمية للجوازات ستعلن عن أي قرارات أو تعليمات جديدة بهذا الشأن.