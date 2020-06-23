شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتهم «أوباما» بالتجسس والخيانة العظمى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات خطيرة للرئيس الأسبق باراك أوباما بالخيانة العظمى بسبب أحداث انتخابات 2016 .

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وقال ترامب في مقابلة تليفزيونية : هذه خيانة عظمى.. انظروا عندما تحدثت منذ فترة طويلة، قلت إنهم تجسسوا على حملتنا. لقد تنصتوا، وقيل ذلك في علامات اقتباس، ويعني أساليب حديثة للتنصت ... لقد تجسسوا على حملتي، لقد قلت هذا بالفعل منذ وقت طويل، وكما اتضح، كنت على حق .

وسبق وأن أكد "ترامب بأن حملتة الإنتخابية عام 2016 – 2017 م كانت تحت المراقبة في عهد اوباما ، وتم اتهام ترامب " بتواطؤه مع روسيا للفوز لكن المدعي المتقل الأمريكي الذي تولى القضية نفي وجود دليل على ذلك العام الماضي .