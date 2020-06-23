شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول في مجلس النقد الخليجي تعمل على إطلاق عملة موحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، خليفة العبري، اليوم الثلاثاء، أن 4 دول في مجلس النقد الخليجي، تعمل على إطلاق عملة خليجية موحدة خلال السنوات القادمة.

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وقال خليفة العبري، أن هذه الدول تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة، والاتفاق على المتطلبات الفنية والمالية المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية لاستكمال إنشاء العملة.

وأوضح أنه من الصعب تحديد تاريخ معين للانتهاء من مواءمة هذه الظروف وإطلاق العملة الموحدة، لافتًا إلى أن العالم بعد جائحة "كورونا" يختلف عما قبلها، فهناك أزمة عالمية أثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة نسقت وتعاونت فيما بينها بشكل كبير، وكانت سبّاقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس.