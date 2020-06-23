شكرا لقرائتكم خبر عن في تصاعد للتوتر.. كوريا الشمالية تعيد مكبرات الصوت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) إن كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت التي تبث الدعاية عبر الحدود، في أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام بين الكوريتين، ما يدفع جيش الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة. وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر الشمال مكتبا مشتركا للاتصال على جانبه من الحدود وأعلن انتهاء الحوار وهدد بالعمل العسكري. وقال المسؤول العسكري في الجنوب، إن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح. بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا عام 2018 لوقف كل التصرفات العدائية. وأضاف المسؤول: «نبحث نحن أيضا إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا.. لكن الشمال لم يبدأ أي بث بعد ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد في أي وقت».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في تصاعد للتوتر.. كوريا الشمالية تعيد مكبرات الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.