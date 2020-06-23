شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي وأنباء عن مقتل أحد عناصره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت مصادر سودانية لـ"الحرة" أن الجيش السودانى تصدى لهجوم إثيوبى آخر فى منطقة العلاو بالفشقة بولاية القضارف. وقالت وسائل إعلام سودانية إن الهجوم أسفر عن مقتل جندي سوداني وإصابة آخرين بجروح. وأشارت وسائل إعلام محلية أن الهجوم تم براجمات الصواريخ والهاون مستهدفا إحدى الدوريات العسكرية في المنطقة. ويأتي الهجوم الإثيوبي الجديد بعد يومين من استهداف قوات إثيوبية لمعسكر الأنفال شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية وهي منطقة قريبة من الهجوم الجديد، بقصف مدفعي. وقال الجيش في بيان أصدره مساء الاثنين إن الهجوم شنته "بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة"، مؤكدا أن وحداته "تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم". وتشتبك القوات السودانية بين الفينة والأخرى مع ميليشيات إثيوبية في الفشقة، وهي منطقة حدودية زراعية نائية تتبع لولاية القضارف شرقي البلاد. وفي مايو الماضي قتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع "مليشيا إثيوبية". وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها. وكانت الخرطوم أعلنت في مايو الفائت أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بين البلدين للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها. وتأتي الهجمات الحدودية على مراكز للجيش السوداني يشنها مسلحون إثيوبيون، وسط أجواء من التوتر بين البلدين بسبب موقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي.

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