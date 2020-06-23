شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وأسباب الإنفجار العنيف والحريق الهائل الذي أرعب السكان في العاصمة صنعاء والأضرار التي خلفها.. شاهد الـ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز إنفجار عنيف، مساء اليوم الإثنين، منطقة السنينة بالعاصمة صنعاء، واندلع حريق كبير بسبب إحتراق خزانات معبئة بـ”البترول” كانت مكدسة في منزل أحد المواطنين، ممن يبيعونه في السوق السوداء.

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وأوضح شهود عيان أن الحريق اندلع في 3 خزانات سنتكس معبئة بمادة البترول تم تفريغها للخزانات من شاحنة “وايت” قبل أيام، مضيفا أنه قد يكون ماس كهربائي تسبب في الحريق أو قيام شخص بالتدخين بالقرب من الخزانات، حسب موقع “الصباح اليمني”.

وأشار المصدر إلى أن الدفاع المدني قام بواجبه في السيطرة على الحريق وأطفاءه نهائياً، بمشاركة عدد من وايتات المواطنين.

وحول الخسائر الأولية، كشف المصدر أن الحريق اندلع في ثلاثة منازل مجاورة،وإصابة حوالي 3 أشخاص بأضرار طفيفة، حسب المعلومات الأولية.

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