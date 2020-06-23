شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هذا ماسيحدث مساء اليوم الساعة التاسعة.. ويجب على الجميع الاستعداد.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا ناشطون يمنيون إلى المشاركة الواسعة في حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” عن حجم الكارثة الإنسانية المترتبة على منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن. وأكد الناشطون ضرورة المشاركة في حملة التغريدات التي تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ، في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، رغم تدهور الوضع الصحي خاصة مع تفشي جائحة كورونا على هاشتاق: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365"

المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : هذا ماسيحدث مساء اليوم الساعة التاسعة.. ويجب على الجميع الاستعداد.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.