شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عادات سيئة تدمر الكليتين والكثير من اليمنيين يمارسونها.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء في أمراض الكلى من عشر عادات يرتكبها بعض الاشخاص بشكل يومي يمكن أن تدمر الكلى.

وأثبتت دراسات طبية متعددة أن حبس البول يتسبب في تكون الحصوات وقد ينتج عنه فشل في عمل الكليتين، بالإضافة إلى عدم شرب كمية كافية من الماء حيث يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات والسموم في الجسم ما قد يتسبب في إحداث تدمير شديد في الكلى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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يذكر أن الكثير من اليمنيين يقعون في هذه العادات خاصة أثناء ساعات المقيل التي تبدأ عند البعض من ساعات العصر وتمتد إلى وقت متأخر من الليل.



كما نبه الخبراء إلى أن تناول المزيد من السكريات والملح يزيد كمية البروتين أو ما يسمى “الزلال” في البول وهو دليل مبكر على حدوث مشكلة في الجهاز البولي.



وفي ذات السياق يحذر الأطباء الأشخاص الذين يضطرون إلى حرمان أنفسهم من النوم خاصة في ساعات الليل ، لأن الجسم يحتاج إلى ساعات نوم كافية ليلا من أجل اصلاح الكلى من الضرر.



وأورد الخبراء عادات أخرى تؤثر على عمل الكلى بشكل سليم مثل الافراط في شرب القوة لاحتواءها على مادة الكافيين وسوء استخدام مسكنات الألم بالاضافة إلى الافراط في تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء لأنها تزيد الصغط على الكى وتجهدها.

