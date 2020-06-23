شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق اقوى تحذير لكل المقيمين الراغبين بمغادرة المملكة ... لن يسمح لاحد بالعودة...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وجاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة، هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ورد الحساب الرسمي للمديرية: "‏‎أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات، ‏‎إلى أنه "في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد".

وأكدت، أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".

المصدر: "سبق"