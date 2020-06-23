شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام الى كل ابناء اليمن الراغبين بالسفر الى امريكا .. هذه قائمة تفصيلية بالتأشيرات التي اوقفها ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الاثنين ، تعليق دخول عاملين أجانب محددين إلى الولايات المتحدة حتى نهاية العام الجاري ، في خطوة قال البيت الأبيض إنها ستساعد اقتصاد البلاد الذي تلقى ضربة قوية بسبب جائحة كورونا .

وكان إصدار التأشيرات على اختلاف فئاتها ، قد تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد . وفي ما يلي تأشيرات العمل المعنية بالقرار الجديد والذي رافقه قرار بوقف منح بطاقات الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) حتى نهاية 2020 .

H-1B

تمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة H-1B كل عام للعمال من ذوي "المهارات العالية"، وكثيرا ما يتعلق الأمر بوظائف في قطاع التكنولوجيا . وتصل مدة صلاحية هذه التأشيرة إلى ستة أعوام .

وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 188 ألفا و123 تأشيرة H-1B شملت من تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من طلبوا تجديدها .

وكان حوالي 131 ألفا و549 ممن حصلوا على هذه التأشيرة من حملة الجنسية الهندية، وبعدهم 28 ألفا و483 من الصين .

وفي مايو 2020، تم إصدار 142 تأشيرة H-1B ، مقارنة بـ13 ألف و678 في مايو 2019 ، وفق بيانات الوزارة .

H-2B

تأشيرة H-2B خاصة بالعمال الموسميين في القطاعات غير الزراعية. وتصدر الولايات المتحدة 66 ألفا من هذا التأشيرة كل عام، لكنها تمنح تأشيرات إضافية بناء على الطلب .

في العادة، تصل مدة صلاحية هذه التأشيرة إلى ثلاث سنوات ، وهي شائعة في قطاعات التصنيع الغذائي والفنادق وتصميم وتزيين الحدائق .

وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 97 ألفا و623 تأشيرة H-2B ، شملت من تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من جددوا تأشيراتهم .

وكان بين الحاصلين على هذه الفئة من التأشيرات 72 ألفا و339 من المواطنين المكسيكيين.

H-4

هذه التأشيرة خاصة بأزواج وأطفال من حملة تأشيرات من فئات H-1B وH-2B .

وفي حين لا يتطرق القرار الرئاسي إلى المستفيدين منها بشكل واضح ، إلا أنه يقيد دخول "أي أجنبي يرافق أو يسعى للالتحاق" بحملة H-1B وH-2B .

Advertisements

وتعكس صلاحية هذه التأشيرة فترة صلاحية تأشيرة H-1B أو H-2B .

وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت وزارة الخارجية 125 ألفا و999 تأشيرة H-4 . وكان حوالي 106 آلاف و162 من المستفيدين منها مواطنين هنود ، تلاهم 5701 من الصينيين .

J-1

تتعلق هذه التأشيرة بالتبادل الثقافي والدراسي.

ويطبق القرار الجديد على حملة J-1 "المشاركين في تدريب (مهني) ، التدريس ، المدربين في المخيمات الصيفية ، الـau pair وهم العمال الأجانب الذين يشاركون في أعمال المنزل والاهتمام بالأطفال مقابل السكن والمأكل ، أو برامج السفر للعمل الصيفي" .

هذه التأشيرة تصل مدة صلاحيتها إلى سبعة أعوام ، اعتمادا على طبيعة البرنامج ولا يوجد حد سنوي أقصى لعددها .

في السنة المالية 2019 ، أصدرت الخارجية 353 ألفا و279 تأشيرة J-1 ، لمن تقدموا بأول طلب للحصول عليها وكذلك من جددوا تأشيراتهم .

وكان حوالي 39 ألفا و920 ممن حصلوا على تأشيرة J-1 من الصين ، وبعدهم 18 ألفا و349 من مواطني بريطانيا وأيرلندا الشمالية ، و17 ألفا و591 من الألمان .

J-2 هذه التأشيرة خاصة بأزواج وأطفال حملة J-1 وتعكس مدة صلاحيتها فترة صلاحية تأشيرة J-1 .

وقد أصدرت وزارة الخارجية 38 ألفا و282 تأشيرة J-2 في السنة المالية 2019 ، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن صيني .

L-1

تخص هذه التأشيرات موظفي شركات متخصصين ورفيعي المستوى. وتصل مدة صلاحية تأشيرات L-1 إلى سبع سنوات ولا يوجد حد سنوي أقصى للعدد الذي يصدر منها .

وفي السنة المالية 2019 ، أصدرت الخارجية 76 ألفا و988 تأشيرة من فئة L-1 ، وكان حوالي 18 ألفا و354 من المستفيدين من حاملي الجنسية الهندية ، تلاهم 5902 من المواطنين البريطانيين والأيرلنديين الشماليين ، وبعدهم 5295 من البرازيليين .

L-2

تأشيرات L-2 خاصة بأزواج وأبناء حاملي L-1 ، وتستمتر صلاحيتها إلى حين نهاية صلاحية التأشيرة الرئيسية .

وفي السنة المالية 2019، أصدرت الولايات المتحدة 80 ألفا و720 تأشيرة من فئة L-2 .

وكان 23 ألفا و169 ممن حصلوا عليها من الهنود وبعدهم 7143 من البرازليين .