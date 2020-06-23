شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ... أمر عاجل من السلطان هيثم بن طارق بشأن القروض في سلطنة عمان .... "تفاصيل حصرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أصدر السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الثلاثاء ، أمرًا ساميًا عاجلًا بشأن القروض في سلطنة عمان ، وذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ، والذي أثر على كافة القطاعات والمواطنين .

وأمر السلطان هيثم بن طارق ، "باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" .

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وشمل الأمر السامي للسلطان هيثم بن طارق بشأن القروض "العاملين لحسابهم الخاص ، وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا" .

وجاء الأمر السامي رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا" وانهيار أسعار النفط وتحركات سلطنة عُمان نحو ترشيد النفقات الحكومية أملًا في توفير السيولة النقدية التي تمكنها من عبور الأزمة الراهنة .

وأجرت الحكومة العمانية خلال مارس وأبريل الماضيين ، خفضين متتاليين على موازنة العام الجاري بواقع 5 بالمائة ، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ثم أجرت خفضًا ثالثًا بنسبة مماثلة ، لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط .

وتعتبر السلطنة ، المصنفة ديونها "عالية المخاطر" من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث ، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط ، وقد راكمت ديونًا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط .