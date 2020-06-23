شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي يصدر بيانا جديدا بشأن تجدد المعارك في محافظة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الحكومية مسؤولية تجدد المعارك في ابين، واصفا ذلك بانتهاك صارخ لهدنة السعودية التي اعلنت بها امس الاثنين ورحب بها الطرفان.

وهاجم الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، قوات الجيش الوطني، ونعته بمليشيات الاخوان:

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وجاء في نص البيان ما يلي :

بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة من قبل التحالف العربي، تعرضت قواتنا لعدة هجمات من قبل القوات والمليشيات الموالية لجماعة الإخوان تحت مظلة الشرعية، في انتهاك صارخ وكامل الاركان لإعلان التحالف، والترحيب الصوري لما يسمى بالحكومة، يتزامن هذا الخرق المستهجن، مع بيان مجلس وزراء الحكومة المنتهية شرعيتها والذي يعبر عن تصعيد غير مسؤول، كما تتزامن هذه التحركات المستنكرة التي لم تقيم أي اعتبار لوساطة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والالتزامات المعلنة، تتزامن مع هجمات إرهابية تعرضت لها اراضي المملكة من قبل ميليشيات الحوثي في صورة من صور الاستهداف الجماعي الذي تتعرض له المملكة قبل هذه الأطراف.

يؤكد المجلس الانتقالي، ان كل هذه الانتهاكات والاجراءات التي تقوض فرص السلام، لن تثنيه عن الإلتزام بموقفه الداعم لجهود الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة، وانما تعبر عن الموقف المأزوم للطرف الآخر، وتناقض ولاءاته الإقليمية والدولية وتعددها، كما نؤكد على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا ازاء هذه التهديدات والانتهاكات الخطيرة، ونحيي استبسال وثبات قواتنا الجنوبية البطلة في كافة جبهات القتال.

م/ نزار هيثم

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

العاصمة عدن

الثلاثاء الموافق 23 يونيو، 2020م

كد على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا ازاء هذه التهديدات والانتهاكات الخطيرة، ونحيي استبسال وثبات قواتنا الجنوبية البطلة في كافة جبهات القتال.

م/ نزار هيثم

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

العاصمة عدن

الثلاثاء الموافق 23 يونيو، 2020م