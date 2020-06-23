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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري لدينا قوة عظيمة ترتجف لها الأرض وطلبنا من الرئيس هادي التوجيه المباشر بدخول عدن شاهد ماقال !

قال الشيخ احمد الغيلي عبر حسابه على تويتر أن وزير الداخليه .المهندس احمد بن احمد الميسري.. قال طلبنا الوحيد من الرئيس هادي التوجية المباشر بدخول عدن وصنعاء واعاهدكم إن يأتي أسبوع واحد فقط والشرعية وشعبها تفرض سيطرتها الكاملة على كل تراب الوطن لسنا بحاجة لطيران التحالف او الحوار مع مليشيات الشمال او الجنوب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الشيخ/ أحمد الغيلي

وزير الداخليه .المهندس احمد بن احمد الميسري.. طلبنا الوحيد من الرئيس هادي التوجية المباشر بدخول عدن وصنعاء واعاهدكم إن يأتي أسبوع واحد فقط والشرعية وشعبها تفرض سيطرتها الكاملة على كل تراب الوطن لسنا بحاجة لطيران التحالف او الحوار مع مليشيات الشمال او الجنوب .

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