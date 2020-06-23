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عدن - ياسمين التهامي - بعد قصفها للرياض .. مليشيا الحوثي تستعد لاقتحام نجران وجيزان وتكشف عن بنك أهداف جديدة في الأراضي السعودية " تفاصيل حصرية"!

كشف كاتب صحفي يمني محسوب على الحوثيين عن قائمة أهداف عسكرية كبيرة لدى جماعة الحوثي منها مقار الحكم والقصور الملكية بما فيها قصر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأن جماعة الحوثي ستسعى لاستهداف تلك الأهداف العسكرية التي ستؤثر على السعودية مستقبلا حد وصفه . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأكد الصحفي الحوثي حسين البخيتي في لقاء مع الجزيرة بأن مقاتلي الجماعة قرروا اقتحام مدينة نجران أو جيزان فلن يخرجوا منها كون اليمنيين يعتبرونها أراضي يمنية .

وتأتي هذه التصريحات عقب قصف الحوثيين لأهداف عسكرية في العاصمة السعودية الرياض بعدد من الصواريخ الباليستيه والطيران المسير ردا على ما اعتبروه احتجاز قوات التحالف لسفن المشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة ضمن علميه واسعة أطلق عليها الحوثيين عملية " توازن الردع الرابعة " .

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