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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل.. الصحة العالمية تحسم الجدل وتصدر توجيهات بشأن علاج كورونا رخيص الثمن !

صدرت اليوم الثلاثاء تصريحات جديدة عن منظمة الصحة العالمية حسمت الجدل بشأن العقار المعلن عنه حديثا المستخدم لعلاج كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالميةتيدروس جبريسوس، إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بـ “كوفيد-19″، مؤكداً فاعلية هذا العقار.



وقال مدير المنظمة، “مع أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة، أظهرت أن عقار الستيرويد ديكساميثازون، يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ “كوفيد-19″ من ذوي الحالات الحرجة، ما يعطينا سببا للاحتفال. لذلك ستكمن الخطوة التالية في زيادة إنتاج العقار وتوزيعه السريع والمتساوي في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأماكن التي هي بحاجة ماسة له”.

وأشار تيدروس إلى أن الطلب على هذا الدواء يتجاوز العرض بعد نجاح اختباره في بريطانيا. وقال “لحسن الحظ، إنه دواء رخيص، وهناك العديد من المنتجين له في مختلف أنحاء العالم، وهم واثقون من قدرتهم على زيادة إنتاجه”.

ويعتبر “ديكساميثازون” أول عقار توافق عليه وتدعمه منظمة الصحة العالمية بعد 6 أشهر من التجارب على عشرات الأصناف حول العالم.

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