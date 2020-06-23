شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الجيش والمقاومة يكسرون هجوماً في قانية ويكبدون المليشيا خسائر فادحة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبطال الجيش والمقاومة يكسرون هجوماً في قانية ويكبدون المليشيا خسائر فادحة !

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً انتحارياً شنّته المليشيات الحوثية صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدماً بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، مؤكداً أن الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر المليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية.وأضاف بأن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.وأكد المصدر أن خسائر المليشيات الحوثية في هذه المعركة كبيرة جداً سواء في الأرواح أو في المعدّات. لافتاً إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب على أطراف جبهة قانية شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال الجيش والمقاومة يكسرون هجوماً في قانية ويكبدون المليشيا خسائر فادحة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.