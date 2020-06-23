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عدن - ياسمين التهامي - والد العروسة يقتل العريس أثناء حفل الزفاف .. والسبب صادم !

قتل شاب عراقي في ليلة زفافه، أمس الاثنين، في محافظة كركوك برصاص والده، الذي كان يطلق النار ابتهاجا بحفل زفافه.

وعقب إصابته، التي حولت الزفاف إلى مأتم، نقل العريس جثة هامدة إلى مديرية الطب العدلي في المحافظة.

وأثار الحادث انتقادات ومشاعر تعاطف مع الضحية الذي قتل في يوم فرحه، برصاص والده، عن طريق الخطأ.

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جديد اب برس

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كما جرح في الحادث أيضا 3 أطفال بنيران الأب، الذي يعيش حالة صدمة شديدة،ـ بحسب ما نقلته مصادر كانت حاضرة للحفل، وتناقلتها وسائل الإعلام.

ونقلت الشرطة الأب إلى الحجز بتهمة قتل ابنه العريس بالخطأ.

وأقيم العرس، الذي تحول إلى مأتم، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، التي تعلن حاليا حظرا للتجوال والتجمعات في مسعى لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أنه تنتشر عادة إطلاق النار ابتهاجا أو حزنا في الأفراح والمآتم العراقية، في مختلف أنحاء العراق، على الرغم من التحذيرات الكثيرة التي تصدرها الشرطة والمنظمات المجتمعية.