شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بإغلاق قناتي العربية والحدث بعد هذه الفضيحة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي بإغلاق قناتي العربية والحدث بعد هذه الفضيحة !

كشفت وسائل إعلام مغربية وصحفيون من مملكة الأردن عن قرار اتخذه ملك المغرب بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز.

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جديد اب برس

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وقال الصحفي الأردني عبدالله السحيم في تغريدة: تم التأكد من خبر قيام ملك المملكة المغربية بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز ، بسبب مواصلة اشعالهما للفتن في البلاد ، وقد يتعدى غضب جلالة الملك لحد طرد سفراء بعض الدول .

وأضاف: مواقف الهاشميين محترمة وتستحق الذكر والشكر ويا ليت تلحق باقي الدول بملك المغرب في هذا القرار.

وحتى الآن لم تعلق السلطات المغربية أو إدارة القناتين عن تلك الأنباء المتداولة.