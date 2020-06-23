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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أسماء ابرز القادة العسكريين الذين لقو مصرعهم اليوم في ابين !

أعلنت قوات الجيش الوطني، السيطرة على آخر معسكرات المجلس الانتقالي المدعومتان من الإمارات في محافظة أبين جنوبي شرق البلاد.



وأكدت مصادر عسكرية ان قوات الجيش سيطرة على معسكر المحفر، التابع لمليشيات الحزام الامني في أبين، وان قيادي كبير في قبضة العوبان.

وأشار المصدر إلى تقدم قوات الجيش في مختلف المحاور في أبين، وسط انهيار كبيرة في صفوف المليشيات التي تلوذ بالفرار.

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جديد اب برس

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وشنت قوات الجيش في وقت سابق عملية هجومية على مواقع وتحصيات المجلس الانتقالي في منطقتي الطرية والشيخ شالع، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع، واغتنام دبابة واطقم عسكرية.



واسفرت المعارك عن مصرع عدد من العناصر بينهم قياديات بارزة والعديد من الجرحى في لواء المشوشي ومحور يافع ابرزهم:

صدام عبدالله محمد الشبحي

محمد محسن الناخبي

صالح زين صالح المشألي

سيف جاعم المشوشي

انيس صلحي دعاس الكلدي