شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعادت قناة MBCمصر لقطات من حلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج رامز مجنون رسمي التي تم اذاعتها في شهر رمضان الماضي .

وتظمن الفيديو ابرز المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري خلال الحلقة التي حققت اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب .

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وكانت ابرز المواقف المحرجة هو طلب الفنانة ياسمين صبري الذهاب للحمام ، وصياحها بكلمة "احييييه" ، اما المضحك فهو قولها ان رامز جلال افضل نجم بالعالم ، وقولها لزوجها احمد ابو هشيمة انها تكرهه .

وكانت قناة MBC قد بثت حلقة الفنانة ياسمين صبري بداية شهر رمضان الماضي ، واحدثت الحلقة نقله نوعية وارتفاع كبير بنسبة المشاهدين للبرنامج الذي استمر حتى تاريخ 27 رمضان .