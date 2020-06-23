شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفاتنة اللبنانية "ميرفا قمران" تقضي صيفها في الشاطئ وحيدة لتنشر صورا لصدرها المغري..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد تخفيف إجراء الحجر المنزلي الذي سمحت به الحكومة اللبنانية، قرّرت الفنانة اللبنانية ​ميرفا قمر​ان تذهب الى البحر، وأمضت وقتًا في أحد المسابح في ظل جوّ صيفي حار، ملتزمة بالتباعد المفروض للحماية من فيروس كورونا.

ونشرت ميرفا بعض الصور على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، وكتبت :"ما أجمل العودة الى الحياة الطبيعية".

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وكانت ميرفا علّقت على ما شهده البلد من فوضى وتظاهرات قائلة :"حرام أن يصبح لبنان على هذا الشكل .. وحرام ان تحرق المحال وتستباح الممتلكات، وجريمة كبرى حين تُشوّه صورة بيروت امام العالم ...بيروت ام الحضارات و أم الرقي والتمّدن .. بيروت منارة الشرق حرام عليكم أن تخدشوا جمالها".