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صنعاء - ياسمين الخيامي - ياسر اليماني يجعل فضحة رئيس الوزراء معين عبد الملك بجلاجل ويكشف سر خطير عن المرأة التي استقبلته في دولة الامارات ورفض ولي عهد ابو ظبي استقباله

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