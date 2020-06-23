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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بهذا الامر الخطير ( نص الرسالة )

علقت جماعة الحوثي اليمنية السبت، على تهديد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا.

وقال القيادي بجماعة الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة بموقع "تويتر": "لا ننصح الإخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا، حتى لو كان نتيجة قلق من التواجد التركي هناك".

وأضاف الحوثي أن "الاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي، وما يقدم سيكون مرهقا إن لم يكن أكثر (..)، والخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته، التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهمية وجانبية بلا قيمة".



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وكان السيسي صرّح خلال تفقده لوحدات بالجيش المصري، بأن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية بات يتوفر له الشرعية الدولية"، مضيفا أننا "نستهدف الوصول إلى حل سياسي، وسرت والجفرة بالنسبة لنا خط أحمر، ولم نكن أبدا غزاة أو معتدين، ولو كنّا نفكر بهذه الطريقة لكان يمكننا فعل ذلك قبل عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة، لكننا لم نفعل ذلك احتراما لليبيين".



وتابع السيسي: "هاتوا أبناء القبائل الليبية الوطنية ندربهم ونسلحهم للدفاع عن ليبيا، نحن نتكلم مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف، فلنتوقف على هذا الخط، ونبدأ إجراءات مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية، حل سياسي"، وفق قوله.