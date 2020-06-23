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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير اقتصادي: تراجع الريال بنسبة 12 بالمئة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
تعز - الخليج 365
كشف تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تراجع سعر الريال اليمني بنسبة 12 بالمئة خلال الخمسة الأشهر الاولى من العام الجاري مؤكدا خطورة حالة التدهور المتسارع لسعر الريال اليمني في ظل استمرار الحرب وتداعيات فيروس كورونا.
وتضمن تقرير " مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مايو 2020 " التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص حيث انعكست تلك التداعيات السلبية على أسعار السلع والمشتقات النفطية وتحركت الأسعار صعودا بنسب متفاوتة بين المدن اليمنية حيث كان العاصمة اليمنية صنعاء في الأعلى في ارتفاع الأسعار بنسبة 16 بالمئة تلتها محافظة حضرموت ومأرب.
ويقدم التقرير عرضا لمؤتمرات المانحين لليمن المنعقدة خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت 6 مؤتمرات تم الإعلان فيها عن تقديم مبلغ ما يزيد عن 18 مليار دولار كتعهدات من اجل اليمن، وبلغ اجمالي المؤتمرات منذ بداية في 2015 الى اليوم 4 مؤتمرات وبإجمالي 7.5 مليار دولار.
وفقد الريال اليمني 176 بالمئة من قيمته خلال خمس سنوات من الحرب في اليمن كما فقد ما يقرب من 12 بالمئة من قيمته خلال الخمسة الا شهر الأولى من العام الحالي فقط وذلك مقارنة بما كان علية سعر صرف الريال مقابل الدولار في ديسمبر الماضي 2019م.
وأشار التقرير الى اختلاف أسعار صرف الريال اليمني في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن تلك التي تديرها الحكومة الشرعية، اذ تبلغ نسبة الفارق ١٥بالمئة لصالح الريال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام
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