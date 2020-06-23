اخبار الخليج / اخبار اليمن

قرارات حوثية عاجلة لـ محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة تنفيذها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حوثية عاجلة لـ محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة تنفيذها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي قرارا يخاطب محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة رفد الجبهات بالمقاتلين .

   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 
  • المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى”
 
  • مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
 
  • عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار
 
  • إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا
 
  • 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن
     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبحسب الوثيقة  فإن الحوثيين أجبروا كل أسرة على رفد الجبهات بفرد واحد على الأقل ودفع مبالغ مالية كمجهود حربي في حالة عدم القبول بالخيار الأول.

وأشارت الوثيقة إلى أهمية الاستعجال بدفع جباية الخمس إجبارا من جميع القطاعات وتوريدها لحساب الجماعة .

 

كما نص القرار على إنشاء المخيمات الصيفية وتدريب الأطفال لإرسالهم إلى جبهات القتال وإلزام أهالي المصابين بوباء الكورونا بدفع مبلغ مالي قدره 300 ألف ريال نفقة للحجر الصحي وتوريدها إلى حساب المجهود الحربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات حوثية عاجلة لـ محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة تنفيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا