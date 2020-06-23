شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حوثية عاجلة لـ محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة تنفيذها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي قرارا يخاطب محافظي المحافظات ومدراء المديريات والمشرفين وعقال الحارات بضرورة رفد الجبهات بالمقاتلين .

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وبحسب الوثيقة فإن الحوثيين أجبروا كل أسرة على رفد الجبهات بفرد واحد على الأقل ودفع مبالغ مالية كمجهود حربي في حالة عدم القبول بالخيار الأول.

وأشارت الوثيقة إلى أهمية الاستعجال بدفع جباية الخمس إجبارا من جميع القطاعات وتوريدها لحساب الجماعة .

كما نص القرار على إنشاء المخيمات الصيفية وتدريب الأطفال لإرسالهم إلى جبهات القتال وإلزام أهالي المصابين بوباء الكورونا بدفع مبلغ مالي قدره 300 ألف ريال نفقة للحجر الصحي وتوريدها إلى حساب المجهود الحربي.