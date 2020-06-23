خروج حملة عسكرية لإزالة النقاط المستحدثة في المدخل الغربي لتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 تمكنت قوات الشرطة العسكرية، صباح الثلاثاء، من إزالة النقاط العشوائية المستحدثة في المدخل الغربي لمدينة تعز.

Advertisements وأكد قائد الشرطة العسكرية محمد سالم الخولاني، على التصدي لكل من يسعى لتقوض مؤوسسات الدولة والعمل كبديلاً عنها. وأشار إلى ضرورة الاصطفاف إلى جوار الدولة ومؤوسساتها، ونبذ أعمال العنف والعصابات الخارجة عن النظام والقانون. وأضاف أن جميع المحالات الرامية إلى إقلاق السكنية العامة، وفتح معارك داخلية مصيرها الفشل، مؤكدا المضي حتى استكمال تحرير مدنية تعز من العصابات الحوثية الإنقلابية.

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