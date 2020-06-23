مليشيا الحوثي تستهدف قرى المرازيق ومزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قرى المرازيق ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة قرى المرازيق ومزارع المواطنين في الجاح بشكل عشوائي. وأضافت المصادر ان مدفعية القوات المشتركة دكت مخابئ ومواقع بقايا جيوب المليشيات الحوثية شرق الجاح عقب استهدافها قرى ومزارع المواطنين. وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر.

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