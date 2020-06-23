شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كسر هجوم لمليشيا الإخوان في الطرية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كسرت القوات الجنوبية، هجوما واسعا نفذته مليشيات الإخوان في جبهة الطرية بمحور أبين القتالي.



وذكرت مصادر ميدانية، بأنه تم تكبيد العدو خسائر فادحة في ظل عجز كبير من قواتهم في إحداث أي تقدم من مواقعهم صوب مواقع القوات المسلحة الجنوبية.

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