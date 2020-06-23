القوات المسلحة الجنوبية تحقق انتصارات عظيمه في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حققت القوات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انتصارات ساحقة على مليشيات الاخوان الارهابية في محور أبين القتالي.



وفي التفاصيل، حاولت الجماعات الإرهابية الهجوم عشرات المرات على مواقع القوات المسلحة الجنوبية لكن دون أن تحرز أي تقدم أمام صلابة الأبطال الذين كبدوها خسائر فادحة وسقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الاخوانية الارهابية

وقال المركز الإعلامي للحزام الأمني بمحافظة أبين "حتى أنهم لم يستطيعوا أن يسحبوا جثث قتلاهم المهاجمين الذين حاولوا جاهدين إحراز تقدم على حساب الهدنة التي أعلنت عليها قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية

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وتابع" لكن عادات الجماعات الاخوانيه اختراق الهدنه وتعديها السافر بشكل متكرر على القوات المسلحه الجنوبيه، مما افقدهم الكثر من العدة والعتاد والمقاتلين في صفوفهم

ومضى "بل لم يستطيعون احراز أي نتيجه كل محاولاتهم تبخرت أمام صلابة وعزيمة أبطال القوات المسلحة الجنوبية

وأشار المركز إلى أن المعارك هذه المرة مختلفة عن سابقاتها. لكن فضل الله وصمود المقاتلين واستبسالهم في ميادين الشرف والبطولة كسرنا جيوش الارهاب في كل الجبهات القتالية بمحور ابين القتالي

واختتم "'ليعلم القاصي والداني ان هناك قسماً من المقاتلين الجنوبيين، بأن يتحملوا كل المخاطر في كل الظروف مهما كلف الثمن هناك صمود وعزيمة يتحلى بها أبطال القوات المسلحة الجنوبيةِ".