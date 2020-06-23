القوات الجنوبية تحبط محاولات مليشياوية للتقدم في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

الضالع - الخليج 365

أحبطت وحدات القوات الجنوبية المشتركة عددا من المحاولات المستميتة بالتقدم الميداني من قبل عناصر مليشيات الحوثي بجبهات شرقي مديرية الحشاء ومديرية الأزارق جنوب غربي المحافظة.



وبحسب مصدر ميداني في القوات الجنوبية فان الأخيرة اشتبكت بمختلف أنواع الأسلحة مع عناصر المليشيات في الأزارق و بتار و الجب وامتدت رقعة المواجهات لتشمل قطاع جبهة الفاخر و جنوبي بلدة العود، على إثر محاولات حوثية جديدة بالتقدم هناك.

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وطبقا للمصدر فان القوات الجنوبية تمكنت من إحباط جميع عمليات التسلل و الهجوم التي قامت بها المليشيات مؤخرا بجبهات الضالع.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية ان قوات الحزام الأمني المرابطة في قطاع جبهة جنوبي العود تكمنت من قتل عددا غير يسير من عناصر المليشيات بعد محاولة الأخيرة التسلل صوب مواقع القوات الجنوبية في بلدة هجار في ساعات متأخرة من نهار يوم أمس الإثنين 22 حزيران.

وتشهد جبهات شمال و غربي محافظة الضالع تصعيدات ميدانية جديدة بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة و عناصر المليشيات الحوثية بعد محاولات الأخيرة استعادة الموقع التي خسرتها مؤخرا، بالوقت الذي تواصل فيه القوات الجنوبية صمودها الأسطوري و توسيع رقعة التحرير يوما بعد آخر.