وكيل أول تعز يناقش مع وفد أطباء بلا حدود تدخلاتها الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، مع رئيس وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية السيد كريج كينزي الذي وصل صباح اليوم الى محافظة تعز، وتولى مهام عمله خلفاً للدكتور ارماند ديريكس ، حيث تم مناقشة التدخلات الصحية الممكنة للمنظمة في المحافظة.



وخلال اللقاء، أشاد وكيل أول محافظة تعز بالجهود الانسانية للمنظمة وتدخلاتها الملموسة لدعم الجانب الصحي خلال الفترة الماضية،لافتاً إلى التحديات التي تواجه المحافظة في ظل انتشار فيروس كورونا والأوبئة وتضاعف الأعباء على مختلف المجالات والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها المرافق الصحية.

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وأكد الدكتور المخلافي حرص قيادة السلطة المحلية على تطوير العلاقة مع منظمة أطباء بلا حدود، واستعدادها تقديم جميع كافة التسهيلات اللازمة للمنظمة وغيرها من المنظمات الدولية للمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

واشار الدكتور المخلافي الى التحديات التي فرضتها الموجات الكبيرة لفيروس كورونا ومازالت مستمرة، والاعباء التي تتحملها السلطة المحلية من اجل توفير الحد الادنى من الاستجابة للاحتياجات الاساسية في مجالات دعم قطاع الصحة، في ظل امكانات محدودة وبنى تحتية لهذه الخدمات كانت ضعيفة من قبل والبعض الاخر تكاد تكون منعدمة.

من جانبه أستعرض رئيس وفد المنظمة السيد كريج كينزي، طبيعة مشاريع المنظمة وأنشطتها الحالية في المحافظة، ونتائج لقاءاتهم بالجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

حضر اللقاء رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز الدكتور عبدالرحيم السامعي.