شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أسماء ابرز القادة العسكريين الذين لقو مصرعهم اليوم في ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني، السيطرة على آخر معسكرات المجلس الانتقالي المدعومتان من الإمارات في محافظة أبين جنوبي شرق البلاد.



وأكدت مصادر عسكرية ان قوات الجيش سيطرة على معسكر المحفر، التابع لمليشيات الحزام الامني في أبين، وان قيادي كبير في قبضة العوبان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار المصدر إلى تقدم قوات الجيش في مختلف المحاور في أبين، وسط انهيار كبيرة في صفوف المليشيات التي تلوذ بالفرار.

وشنت قوات الجيش في وقت سابق عملية هجومية على مواقع وتحصيات المجلس الانتقالي في منطقتي الطرية والشيخ شالع، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع، واغتنام دبابة واطقم عسكرية.



واسفرت المعارك عن مصرع عدد من العناصر بينهم قياديات بارزة والعديد من الجرحى في لواء المشوشي ومحور يافع ابرزهم:

صدام عبدالله محمد الشبحي

محمد محسن الناخبي

صالح زين صالح المشألي

سيف جاعم المشوشي

انيس صلحي دعاس الكلدي