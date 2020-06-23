شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان عاجل صدر قبل قليل عن قيادة التحالف العربي ... شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة السعودية، مساء اليوم الاثنين، في بيان مقتضب اعتراضه لطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أراضي المملكة عقب ساعات قليلة من إصدار بيان بشأن ايقاف إطلاق النار بين القوات الشرعية و الانتقالي في محافظة أبين .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد المالكي إنه "جرى اعتراض عدد من طائرات الحوثيين المفخخة، وجاري متابعة البقية".

وكان قد اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ترحيبه باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.