شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-6-2020 والان مع التفاصيل

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