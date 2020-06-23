شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويظهر من جديد بعد انباء عن تدهور في صحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الوزير الاسير البطل اللواء الركن محمود احمد سالم الصبيحي القابع في زنازين الحوثي والى اولاده وكافة آل الصبيحة بوفاة نجله عبدالولي محمود الصبيحي ومرافقه محمود علي الداعري أثرحادث مروري مؤسف في منطقة رأس العارة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

Advertisements وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.



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