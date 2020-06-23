شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجارات عنيفة تهز السعودية وصواريخ وطائرات مسيرة حوثية تستهدف أرامكو من جديد ؟! (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الناطق الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي تصدي الدفاعات السعودية لهجوم حوثي بسرب من الطائرات المسيرة .

وأكد المالكي بأن الدفاعات الجوية السعودية تلاحق بقية الطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت عمق المملكة . شنت جماعة الحوثي بسرب من الطائرات المسيرة هجوما على اهداف في العاصمة الرياض .

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وأفاد ناشطون سعوديون عن سماع انفجارات هزت الرياض ومدن مجاورة .

وكانت جماعة الحوثي قد توعدت قبل أيام باستهداف القطاعات النفطية في المملكة ردا على احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إلى ميناء الحديدة.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي ، أن القوات التابعة للجماعة الحوثية قامت مساء امس الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه منشئات حيوية المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض عدد منه