شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يباغت الجميع ويعلن رسميا ان الجنوب سيعترف بدولة اسرائيل اذا ساعدتهم الدولة العبرية في تحقيق حلم الجنوبيين بدولة مستقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

علّق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على التقارير التي تحدثت عن إقامة المجلس علاقات سرية مع إسرائيل.

وقال بن بريك في بث مباشر على "تويتر" مساء الاثنين، إن الانتقالي مع أي دولة تدعم استقلال الجنوب، حتى وإن كانت إسرائيل، مضيفاً لو "كان لنا علاقة مع أبناء عمومتنا اليهود ودولة إسرائيل سنعلن عنها".

وأضاف "السلام مطمع لنا، ومطمح لنا مع إسرائيل، وغير إسرائيل وأي دولة ستعين الشعب الجنوبي بعودة دولته سنمد يدنا لها على ثوابتنا العربية.

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وكانت صحيفة "إسرائيل توداي" كشفت الأحد، عن اجتماعات سرية للحكومة الإسرائيلية مع المجلس الانتقالي الجنوبي واصفة اياه بالصديق الجديد لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، قال فيها "إن العرب والإسرائيليين متفقون على حل الدولتين، وإنّ الدول العربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أن الكثير من الإسرائيليين تفاعلوا بشكل إيجابي مع تلك المواقف ، وأرسلوا التهاني للمجلس الانتقالي.

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن، في أواخر إبريل الماضي ، "الإدارة الذاتية" لمدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية ، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بأنه استكمال للانقلاب المسلح الذي جرى في أغسطس الماضي.