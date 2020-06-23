شكرا لقرائتكم خبر عن ’’كارثة مروعة‘‘ وخبر غير سار تبثه ‘‘قناة العربية’’ وجعلت ’’السعوديين’’ في كافة المدن ‘‘السعودية‘‘ يصابون بالحزن ..."تفاصيل خطيرة + صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٤ مساءً (الخليج 365_متابعات)

صدمت قناة العربية وعبر موقعها الإخباري ، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، بواقعة أليمية لسعودي وخمسة أفراد من أسرته .

قالت العربية ، بأن القدر لم يمهل القدر كي يسكن في منزله الجديد الذي أعده لأسرته ، حيث وافته المنية مع جميع أفراد أسرته الخمسة ، إثر حادث مروري ، أدى إلى احتراق سيارته التي كان يقودها ، بعد أن قاموا بتوصيل أثاث في حائل على الحدود الشمالية للسعودية .

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وفاة المواطن حماد محيسن التريباني وأسرته، قصة مؤلمة رواها شقيقه "فهد" لـ"العربية" حيث يقول : "قرر شقيقي حماد، نقل أثاث سكنه الذي كان في قرية لينة ، والذي استأجره العام الماضي بعد تعيين زوجته هناك ، وبعد أن ذهب إلى لينة لينقل أثاثه ، وحين عودتهم على طريق تربة – لينة ، وقع حادث تصادم قوي أدى لتلاحم السيارتين واحتراقهما ، ووفاة كل من في الحادث ، 6 أفراد وهم أخي حماد وأسرته والخادمة ، والسابع هو قائد السيارة الأخرى" .

وأضاف : "كان سائق العائلة ينقل الأثاث ويسير خلفهم بسيارة أخرى ، وحين وقع الحادث، حاول إنقاذهم ولم يستطع، وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث ، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى" .

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وأوضح : "حماد وهو مؤذن في مسجد، ومشهود له بالطيبة ، وأبناؤه الذين لقوا حتفهم في الحادث ، هم سامي 10 سنوات ، وحسام 9 سنوات ، وعبد الله عامان ، وزوجته والخادمة" .

وأرفقت العربية صور للحادثة مع صورة المتوفي مع أبناءه الذين ذهبوا ضحية في الحادث، بالإضافة إلى صورة المنزل الجديد الذي كان ينتظر حماد وأسرته .