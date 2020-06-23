سلطات حضرموت تعيد فتح المساجد وتعدل توقيت حظر التجوال .. وثيقة

أصدرت سلطات حضرموت، اليوم الثلاثاء، تعميماً جديداً قضى بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات، وتعديل أوقات حظر التجوال.



ونص التعميم على فتح المساجد لأداء جميع الصلوات، و إلزام مكتبي الأوقاف والإرشاد بالساحل والوادي، إصدار الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة ومتابعة تنفيذها بشأن ذلك.



وبموجب التعميم سيكون التوقيت الجديد للحظر، من الـ 8 مساءً حتى الـ 4 صباحاً، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 24 يونيو 2020م، مع الإبقاء على إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل عام.



وأهاب التعميم بجميع المواطنين، عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تهدف في المقام الأول إلى حمايتهم والحفاظ على سلامتهم .



وتأتي هذه الخطوة، بناءً على توصية من المجلس الاستشاري الطبي بالمحافظة، وكذا التقارير الطبية التي تفيد بالاستقرار النسبي للوضع الوبائي، ومراعاةً لظروف وحاجة أبناء المحافظة، حسب ديباجة التعميم.



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