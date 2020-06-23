جمعية الطالب تحصد عضوية في المنظمة العالمية لدبلوماسية التطوع والتعليم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا منحت المنظمة العالمية لدوبلوماسية التطوع والتعليم (WAVED) عضوية لجمعية رعاية طالب العلم بحضرموت وذلك بعد الإطلاع على النظام الأساسي للجمعية ورؤيتها التنموية المتخصصة في التعليم وبناء فرق تطوعية ضمن نطاق عملها.

Advertisements حيث مُنحت هذه العضوية بعد طلب تقدم به رئيس الجمعية الأستاذ أحمد زين باحميد مستعرضا رؤية ورسالة الجمعية ونطاق عملها المتخصص في التعليم والطلاب ورعاية المراكز الطلابية وإنشاء وتجهيز مشاريع تعليمية بالجامعات والمدارس. كالجدير بالذكر أن الجمعية تمتلك حاليا وحدة تطوع يصل عدد منتسبوها أكثر من 700 متطوع يعملون ضمن قسم المراكز الطلابية وقسم المنح والكفالات الطلابية، حيث تم خلال هذا العام تنفيذ أكثر من 180 عمل تطوعي ومبادرة تطوعية شملت المدارس والجامعات والأحياء المجاورة للمراكز الطلابية بواقع أكثر من 9000 مستفيد.

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