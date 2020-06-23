برنامج خط احمر يستعرض انتصار سقطرى وتهاوي الأطماع التركية (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط_أحمر المذاع على قناة الغد المشرق حيث انتصار #قطرى وتهاوي الأطماع التركية فيها.



ومن الذي سيطر على أرخبيل وفرض إرادته به؟، من يترجم للأتراك الرسالة السقطرية الواضحة؟.. انتظروا الليلة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت اليمن

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