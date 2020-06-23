شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتجه غدًا الأربعاء، طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر. رقم الرحلة: 604.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 07:00 صباحًا.

الوصول: 09:30 صباحًا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

Advertisements رقم الرحلة: 605.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الوصول: 15:30 عصرًا.

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