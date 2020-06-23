شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودي: الحج للأشخاص دون الاعمار التالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أ

كد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاماً ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

وذكر أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم في ظل غياب أي لقاح.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".

وأفاد أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج"، مشيرا إلى تطوير "بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج".

ومن جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام".

وردا على أسئلة وسائل الإعلام، أوضح وزير الحج أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

ونفى الدكتور محمد صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا، مؤكدا على رفض أي استثناءات.

وأشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وقدر أنها قد لا تتجاوز عشرة آلاف.

وحول معايير اختيار الحجاج، رد وزير الحج والعمرة السعودي: "سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم".

وأشار وزير الحج السعودي إلى "تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة".

وزير الشؤون الإسلامية: حج استثنائي في ظروف خاصة

ومن جانبه، صرح وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بأن "حج هذا العام يأتي في ظرف استثنائي للغاية".

وقال إن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل كشف "الحرص على إقامة فريضة الحج للعام الحالي".

وأكد أن الحج سيشهد "إجراءات وقائية وتنظيمية خاصة" خلال العام الحالي.