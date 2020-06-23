شكرا لبحثكم عن خبر النتائج الأولية لمعركة زنجبار مساء أمس وصباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل عشرات الجرحى مستشفيات بعدن واخرى بمدينة شقرة الساحلية يوم الاثنين. وقالت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد ان عدد كبير من الجرحى وصلوا الى شقرة ومستشفى الوالي بعدن. وبحسب المصادر فان قطاع كبير من الجرحى بحال خطرة. وتدور منذ صباح اليوم معارك عنيفة بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي بالشيخ سالم والطرية

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