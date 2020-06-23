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محاولة اغتيال مسؤول كبير في محافظة لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل / محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها مدير عام كرش والقبيطة  

 

  تعرض مدير عام مديرية كرش والقبيطة ورئيس المجلس الانتقالي عماد غانم لمحاولة أغتيال فاشلة أمام مدخل سوق كرش العام من قبل عصابة مسلحة .

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وقالت مصادر إن رئيس المجلس الانتقالي عماد غانم تعرض لمحاولة اغتيال في مدخل سوق كرش الساعة التاسعة صباحآ من قبل عصابه كانت تستقل دراجات ناريه بعد ان اطلقت ست  طلقات رصاص والتي ادت الى اصابة اطار السيارة الخاصة به .

 

وأضاف أنه تم تعقب العصابة التي هربت على متن دراجة نارية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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