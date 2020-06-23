شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وفاة نجل وزير الدفاع في حادث اليم بالساحل الغربي.. صورة والان مع التفاصيل



المزيد ... يزيد بن سلمان - شبوة - أعنت شركة الأدوية الفرنسية الرائدة "سانوفي"، الثلاثاء، أنها تتوقع الحصول على الموافقة على لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد يجري تطويره مع شركة "غلاكسوالمزيد ...

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