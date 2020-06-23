شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مركز العليب يضبط 800 بندل قات مهربة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا ضبطت الأجهزة الأمنية في مركز العليب، أمس الاثنين، ثلاثة أشخاص معهم 800 بندل قات حاولوا تهريبها عبر التقاط الأمنية للمكلا.

Advertisements وقامت الأجهزة الأمنية باتلاف تلك الكميات بعد فتح محضر ضبط، وأخذ تعهدات على المهربين بعدم تكرار عملية التهريب. يذكر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب القات بعد قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بمنع دخوله إلى المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن مركز العليب يضبط 800 بندل قات مهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.