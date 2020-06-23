شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزّي البروفيسور عبدالله محمد باهارون في وفاة " زوجته" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وأصدق المواساة للبروفيسورعبدالله محمد باهارون رئيس جامعة الأحقاف، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، "زوجته الفاضلة"،التي وافاها الأجل اليوم.

Advertisements وتقدّم المحافظ بالتعازي لأولاده أحمد ومحمد وهارون والحسن والحسين، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، "والدتهم الفاضلة"، سائلاً الله تعالى أن يغفر لها، ويسكنها الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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